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Spor

İşte Trabzonspor'un Türkiye Kupası final yolu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon kupada oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 15:01 - Güncelleme:
İşte Trabzonspor'un Türkiye Kupası final yolu
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Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından başlayan bordo-mavililer, A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile eşleşti.

Bu karşılaşmalarda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u da evinde 5-2 mağlup etti.

Grubunu 7 puanla ilk sırada tamamlayan Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi, Sipay Bodrum FK oldu. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde bu karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, sahasında normal süresi 2-2 biten müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, yarı finalde ise sahasında bu kez Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan da 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Karadeniz ekibi, kupada böylelikle oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.

5 MAÇTA 15 GOL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.

Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.

KUPADA 11 OYUNCU GOL ATTI, EN GOLCÜ BANZA

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 11 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavililerde, Banza 3 golle en golcü oyuncu olurken Visca ve Zubkov 2'şer golle bu oyuncuyu takip etti.

Lundstram, Mendy, Cham, Batagov, Enis Destan, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Ozan Tufan da birer gol kaydetti.

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