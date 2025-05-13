İşte Trabzonspor'un Türkiye Kupası final yolu

Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından başlayan bordo-mavililer, A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile eşleşti.



Bu karşılaşmalarda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u da evinde 5-2 mağlup etti.



Grubunu 7 puanla ilk sırada tamamlayan Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi, Sipay Bodrum FK oldu. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde bu karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, sahasında normal süresi 2-2 biten müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, yarı finalde ise sahasında bu kez Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan da 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Karadeniz ekibi, kupada böylelikle oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.



5 MAÇTA 15 GOL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.

Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.



KUPADA 11 OYUNCU GOL ATTI, EN GOLCÜ BANZA

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 11 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavililerde, Banza 3 golle en golcü oyuncu olurken Visca ve Zubkov 2'şer golle bu oyuncuyu takip etti.



Lundstram, Mendy, Cham, Batagov, Enis Destan, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Ozan Tufan da birer gol kaydetti.

