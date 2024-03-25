Trabzonspor, gelecek sezonun transfer planlamaları kapsamında hareketli günler geçiriyor.

ORTA SAHA HEDEFİ TORRES

İlk olarak Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferinde önemli mesafe kat eden Karadeniz ekibi, orta saha transferi için ise sürpriz bir ismi gündeme aldı. Bordo mavililer, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Oliver Torres'i kadrosuna katmak istiyor.

TRABZON ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan oyuncu, henüz kararını vermedi. Deneyimli orta sahanın peşinde çok sayıda kulüp bulunurken, Trabzonspor yönetimi ise oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak istiyor. Hızlı hareket edip, Sevilla'nın da yeni teklifi öncesi işi çözmek tek hedef.

Sevilla'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Oliver Torres, 2 asist yaptı.