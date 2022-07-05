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Spor

İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları

Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarının satışa çıktığını açıkladı.

DHA5 Temmuz 2022 Salı 12:24 - Güncelleme:
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Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı eğlenceli bir tanıtım videosuyla duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da 2022-23 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir videoyla yapıldı. Takımın yıldız oyuncularından Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı görüntüler taraftarın beğenisini kazandı. Videoda şampiyonluk forması ve yeni sezon formalarını üzerinde deneyen taraftarların eğlenceli halleri yer aldı.

SİYAH FORMA İÇİN AYRI TANITIM

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren bordo mavili takım, 2022-23 sezonunda mavi, çubuklu ve siyah formayla sahaya çıkacak. Videoda yer almayan siyah forma için ayrı bir lansman yapılacak.

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