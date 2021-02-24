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Spor

İşte trafik kazası geçiren Tiger Woods'un son durumu

California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, tedavisine yanıt verdiği ve uyanık olduğu bildirildi.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 12:13 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:13
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Tiger Woods'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ünlü golf sporcusunun durumunun iyi olduğu ve hastane odasında iyileşme sürecinin başladığı ifade edildi.

ABD'li sporcuya kaza sonrasında sağ ayak ve bileğinden cerrahi ameliyat yapıldığı açıklandı.

Ayrıca açıklamada, kaza sonrasında sporseverlerin gösterdiği yoğun ilgi ve geçmiş olsun mesajları için de teşekkür edildi.

Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

45 yaşındaki ünlü sporcu, Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde takla atan aracından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılmıştı.

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