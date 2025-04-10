Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i tapusuyla birlikte almak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Cim-Bom, 'çeşitli sponsorluklarla birlikte 75 milyon euroluk ödeme yapacak iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Napoli'nin 75 milyon euroluk beklentisini karşılayamıyor. Bu nedenle planlamasını oyuncu üzerinden yapan Cim-Bom, Victor Osimhen ile sezon sonunda yapacağı görüşmenin ardından tavrını net bir şekilde ortaya koyabilecek.

GEREKİRSE 1 YIL OYNAMAM

AKŞAM'a konuşan Galatasaraylı bir yönetici, Osimhen'in alınmasının şu şekilde mümkün olacağını söyledi: "Osimhen, Napoli'ye 'gerekirse 1 yıl oynamam ama G.Saray'dan başka takıma gitmem' resti çekerse elimiz güçlenir. Ancak bu şekilde transferi bitirebiliriz." Sarı-Kırmızılı Yönetim'in, Osimhen'in bu şekilde bir tavır sergilediği takdirde 35-40 milyon euro ile İtalya ekibini ikna edebileceği öğrenildi. Görüşmeler için şu an erken. Sarı-Kırmızılılar, başarıya odaklı olan 26 yaşındaki süper starı kalması için şampiyonlukla ikna etmeye çalışacak. Devler Ligi ve kadro kalitesinin artırılması da Osimhen'e teklifte sunulacak.

KARARI SEZON SONU VERECEK

Sarı-Kırmızılı camia ile kuvvetli bir bağ kuran Nijeryalı oyuncu, net kararını sezon sonunda Galatasaray Yönetimi ile görüştükten sonra verecek. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıkarak bin 810 dakika süre alan Osimhen, 20 gol ve 4 asistle önemli bir katkı sağladı. Nijeryalı santrfor; Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol ve 2 asist, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol yapmayı başardı. Sarıkırmızılı formayla toplamda 32 müsabakada 28 gol ve 6 asistle oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sahada gösterdiği karakterle de Galatasaray taraftarlarının kalbini fethetti...