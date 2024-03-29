İşte transferi böyle duyurdular! Paul Onuachu'dan sürpriz imza: Herkes ters köşe oldu

Trabzonspor'da forma giyen golcü yıldız Paul Onuachu için sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu sezon sonunda kritik bir karar yaklaşıyor.

PAUL ONUACHU ATAĞI!

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve ligde üçüncülük hedefini sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, forvet hattı için mevcut golcüsüne yöneldi. Paul Onuachu, sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyecek. Daha sonra yıldız golcü bonservisini elinde bulunduran Southampton'a dönmesi beklenirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KADRO PLANLAMASINDA YER ALMIYOR

İngiliz basının haberine göre; Trabzonspor, Paul Onuachu'yu bonservisiyle kadrosuna katmak için Ada ekibinin kapısını çaldı. Southampton'ın bonservis beklentisinin 12 milyon euro olduğunu belirtiliyor. Fakat İngiliz ekibinin gelecek sezon kadro planlamasında Nijeryalı golcünün yer almadığı bu yüzden bonserviste indirime gidebileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon bordo mavili formayla 18 maçta forma giyen yıldız golcü, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi