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  • İşte Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta programı
Spor

İşte Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile bir sonraki hafta oynanacak 17. hafta müsabakalarının programı yeniden planlandı.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
İşte Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta programı
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Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmaları ile 17. hafta mücadelelerinin programı yeniden planlanarak ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol 1. Lig 16 ve 17. hafta programı şöyle:

16. HAFTA

19 Aralık Salı

14.00 Tuzlaspor - Sakaryaspor

17.00 Giresunspor - Gençlerbirliği

20.00 Kocaelispor - Bodrum FK

20 Aralık Çarşamba

14.00 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

14.00 Erzurumspor - Ümraniyespor

17.00 Adanaspor - Altay

20.00 Göztepe - Eyüpspor

21 Aralık Perşembe

14.00 Boluspor - Manisa FK

17.00 Şanlıurfaspor - Çorum FK

17. HAFTA

23 Aralık Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor

24 Aralık Pazar

13.30 Bodrum FK - Göztepe

13.30 Bandırmaspor - Adanaspor

16.00 Ümraniyespor - Giresunspor

19.00 Altay - Ankara Keçiörengücü

25 Aralık Pazartesi

14.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor

17.00 Çorum FK - Boluspor

20.00 Eyüpspor - Erzurumspor

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