İşte Trendyol 1. Lig'de 17. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Adana Demirspor-Boluspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13 Aralık Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Serikspor-Manisa FK: Hakan Ülker

16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: Gürcan Hasova

14 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Berkay Erdemir

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: Burak Demirkıran

  • trendyol 1. lig
  • hakem

