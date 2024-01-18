İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Trendyol 1. Lig'de 19. hafta programı
Spor

İşte Trendyol 1. Lig'de 19. hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı, yarın oynanacak Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ile başlayacak.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
İşte Trendyol 1. Lig'de 19. hafta programı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.