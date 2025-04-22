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Spor

İşte Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Buna göre söz konusu haftada tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

IHA22 Nisan 2025 Salı 12:26 - Güncelleme:
İşte Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı
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Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklandı.

1. Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:

4 Mayıs Pazar

16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor

16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

16.00 Iğdır FK - Kocaelispor

16.00 Amed SF - Adanaspor

16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor

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