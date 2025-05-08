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Spor

İşte Trendyol 1. Lig'de 38. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
İşte Trendyol 1. Lig'de 38. hafta hakemleri
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Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şunlar:

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: Halil Umut Meler

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: Yunus Dursun

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Yiğit Arslan

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: Oğuzhan Aksu

11 Mayıs Pazar:

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay

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