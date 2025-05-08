İşte Trendyol 1. Lig'de 38. hafta hakemleri

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şunlar:
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor: Mehmet Ali Özer
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: Halil Umut Meler
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: Yunus Dursun
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Yiğit Arslan
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: Oğuzhan Aksu
11 Mayıs Pazar:
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay