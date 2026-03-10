İşte Trendyol 1. Lig'in 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35 hafta programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 33, 34 ve 35. hafta programlarını duyurdu. 33. hafta 3 Nisan Cuma,4 Nisan Cumartesi ve 5 Nisan Pazar günleri oynanacak. 34. hafta ise 7 Nisan Salı, 8 Nisan Çarşamba ve 9 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Açıklanan takvimde 35. hafta, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü sahne alacak.

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. hafta maçları ve müsabakaların oynanacağı günler şu şekilde:

33. HAFTA

3 Nisan Cuma

14.30 Adana Demirspor - Manisa FK

17.00 Pendikspor - Atakaş Hatayspor

20.00 Bodrum FK - Ümraniyespor

20.00 Çorum FK - Bandırmaspor

4 Nisan Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Vanspor FK

13.30 Sarıyerspor - Serikspor

16.00 Erzurumspor FK - Iğdır FK

19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor

5 Nisan Pazar

16.00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor

34. HAFTA

7 Nisan Salı

14.30 Bandırmaspor - Sarıyerspor

14.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor

17.00 Manisa FK - Pendikspor

20.00 Çorum FK - Bodrum FK

8 Nisan Çarşamba

14.30 Serikspor - Van Spor FK

17.00 Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü

20.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor

9 Nisan Perşembe

17.00 Boluspor - Özbelsan Sivasspor

20.00 İstanbulspor - Erzurumspor FK

20.00 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler

35. HAFTA

11 Nisan Cumartesi

13.30 Sarıyerspor - Atakaş Hatayspor

16.00 Pendikspor - Çorum FK

19.00 Bodrum FK - Bandırmaspor

12 Nisan Pazar

13.30 Van Spor FK - Manisa FK

16.00 Adana Demirspor - Iğdır FK

19.00 Ankara Keçiörengücü - Serikspor

13 Nisan Pazartesi

17.00 Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor

17.00 Erzurumspor FK - Boluspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor

20.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor