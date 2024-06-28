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Spor

İşte tur böyle geldi! Bizim Çocuklar'ın EURO 2024 hikayesi paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı. Videoda, öilli futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 00:06 - Güncelleme:
İşte tur böyle geldi! Bizim Çocuklar'ın EURO 2024 hikayesi paylaşıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.

Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.

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