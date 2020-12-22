İşte Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer için yapılan paylaşımlar

22 Aralık 2020 Salı 10:00 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 10:45

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. İşte futbol camiasından Özkan Sümer için yapılan paylaşımlar!

TRABZONSPOR

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı da kaydedildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah vefat eden Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Özkan Sümer'in bordo-mavili takımda futbol oynadığını ve uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bir çok kademede hizmet verdiği Trabzonspor Kulübünün başkanlığını da yapan tecrübeli futbol adamı, 1980-1981 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Trabzonspor'un yanı sıra bir çok takımda da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile futbolumuza çok sayıda ismi kazandırdı. TÜFAD Onursal Başkanı da olan Sümer, Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı takımda da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü’nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun mümtaz şahsiyetlerinden olan ve Türk futboluna kattığı sayısız değerle tarihe geçen Özkan Sümer'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta Trabzonspor camiası olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BURSASPOR

Bursaspor Kulübü, Türk futbolu ve Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer’in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Özkan Sümer’ün vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk futbolu ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden Özkan Sümer’in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.”

GÖZTEPE

Göztepe Kulübü, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bir dönem Malatyaspor'da da görev yapmış Teknik Direktör Özkan Sümer'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

Gaziantep Futbol Kulübü ise mesajında, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sümer ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK BAŞKANI SÜLEYMAN HURMA

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulübün Twitter hesabından mesajını paylaşan Hurma, "Trabzonspor'un eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Böylesine değerli bir isimle çalışma fırsatı bulduğum, onu tanıyabildiğim için kendimi şanslı sayıyorum. Türk futbolu bir efsanesini, ben ise çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Türkiye Voleybol Federasyonu, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Federasyondan yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyon eski Başkan Vekili, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'un yanı sıra Konyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor ve Petrol Ofisi takımlarında da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile Türk futboluna da çok sayıda ismi kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."