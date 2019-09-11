26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7518
  • 6,3361
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan maçlarla devam etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 
Ağrı 1970-Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)
 
1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor: 1-0
 
Görelespor-Yomraspor: 3-0
 
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor: 0-5
 
Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)
 
Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 1-2
 
Medical Park Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3
 
1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2
 
Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4
 
Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2
 
Tokatspor-Erbaaspor: 0-2
 
Erzinspor-Kilis Belediyespor: 3-1
 
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1
 
Kozanspor-Payasspor: 0-3
 
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 2-0 
 
Maltepespor-Esenler Erokspor: 1-3
 
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
 
Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1
 
Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2
 
Manisaspor-Turgutluspor: 1-2
 
Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor: 1-0
 
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1
 
Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)
 
Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

Yer Sarıyer: Gören sıraya girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD’de 11 Eylül saldırısında ölenler törenle anıldı

ABD’de 11 Eylül saldırısında ölenler törenle anıldı

Trabzonspor'da sakatlık şoku! 1,5 ay yok...

Trabzonspor'da sakatlık şoku! 1,5 ay yok...

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Muş'ta düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'dan Batı Şeria'nın 'ilhak' vaadine sert tepki

Rusya'dan Batı Şeria'nın 'ilhak' vaadine sert tepki

İP'li Özdağ yine Suriyelileri hedef gösterdi

İP'li Özdağ yine Suriyelileri hedef gösterdi

Skandal olay! Her yerde Türk bayrağını indiren Rum aranıyor

Skandal olay! Her yerde Türk bayrağını indiren Rum aranıyor

Baskılar sonuç verdi: Hindistan geri adım attı

Baskılar sonuç verdi: Hindistan geri adım attı
 

POPÜLER HABERLER

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

Bu halde ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Bu halde ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA