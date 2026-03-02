İşte Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftada yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı müsabakayı Çağdaş Altay, RAMS Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar

15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün