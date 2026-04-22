İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9275
  • EURO
    52,6261
  • ALTIN
    6839.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Udinese'nin Nicolo Zaniolo planı
Spor

İşte Udinese'nin Nicolo Zaniolo planı

Galatasaray'ın kiralık olarak İtalyan ekibi Udinese'ye gönderdiği Nicolo Zaniolo için karar verildi.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 16:33
İşte Udinese'nin Nicolo Zaniolo planı
ABONE OL

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sezon başında Udinese'ye kiralanan yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Çizme basını, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

10'A ALIP 20'YE SATACAKLAR

Calciomercato kaynaklı haberde; Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan almaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin, 10 milyon Euro karşılığında alacağı Zaniolo'yu oyuncuyla ilgilenen Milan'a 20 milyon Euro karşılığında satacağı öne sürüldü.

BU SEZON 12 GOLLÜK KATKI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.