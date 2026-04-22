İşte Udinese'nin Nicolo Zaniolo planı

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sezon başında Udinese'ye kiralanan yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Çizme basını, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

10'A ALIP 20'YE SATACAKLAR

Calciomercato kaynaklı haberde; Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan almaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin, 10 milyon Euro karşılığında alacağı Zaniolo'yu oyuncuyla ilgilenen Milan'a 20 milyon Euro karşılığında satacağı öne sürüldü.

BU SEZON 12 GOLLÜK KATKI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.