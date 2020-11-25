İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2020 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9561
  • EURO
    9,4901
  • ALTIN
    463.63
  • BIST100
    1338.78
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maç programı
Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maç programı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın oynanacak.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:57
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

I Grubu'nda çıktığı 3 maçta 3 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımına konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)

20.55 AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna)

20.55 Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Lille (Fransa) - Milan (İtalya)

20.55 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor

20.55 LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika)

20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)

20.55 Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya)

20.55 Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Cluj (Romanya) - Roma (İtalya)

23.00 Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

23.00 Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz)

23.00 PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.