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Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftası, 7 karşılaşmayla tamamlandı.

AA26 Kasım 2021 Cuma 09:30 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 09:30
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C ve D gruplarının 5. maçları sona erdi.

Olimpik Lyon'un daha önce son 16 turunu garantilediği A Grubu'nda ikinciliği alarak play-off turuna çıkan takım, Rangers oldu.

B Grubu'nda Monaco, bitime bir hafta kala adını son 16 takım arasına yazdırdı.

D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'tan sonra Olympiakos da play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

Olympiakos'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin, D Grubu'nu 3. sırada bitirmesi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynaması kesinleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0

Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3

B Grubu

PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1

D Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

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