İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Porto, Celta Vigo, Nottingham Forest, Real Betis, Braga, Bologna ve Freiburg çeyrek finale çıktı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 7 karşılaşma oynandı.
Turnuvada dün Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)
Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)
Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest, penaltılarda 3-0 kazandı
Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)
Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)
Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)
Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)