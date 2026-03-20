  İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler...
Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. Aston Villa, Porto, Celta Vigo, Nottingham Forest, Real Betis, Braga, Bologna ve Freiburg adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

AA20 Mart 2026 Cuma 01:47
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler...
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Porto, Celta Vigo, Nottingham Forest, Real Betis, Braga, Bologna ve Freiburg çeyrek finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 7 karşılaşma oynandı.

Turnuvada dün Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)

Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)

Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest, penaltılarda 3-0 kazandı

Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)

Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)

Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)

