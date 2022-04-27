İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Çeyrek finalde İtalyan Atalanta'yı saf dışı bırakan RB Leipzig, turnuvanın flaş takımı Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Bir başka Alman temsilcisi Eintracht Frakfurt ise İngiltere'de West Ham deplasmanına çıkacak. Bu 2 karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçların programı şöyle:

28 Nisan Perşembe

22.00 West Ham United - Eintracht Frankfurt

22.00 RB Leipzig - Glasgow Rangers