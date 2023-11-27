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Spor

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlar ile devam edecek. Temsilcimiz Galatasaray çarşamba günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Müsabaka TSİ. 20.45'te başlayacak.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Shaktar Donetsk - Antwerp ve Lazio - Celtic karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü Manchester United'ı konuk edecek. Bu müsabaka da TSİ 20.45'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Lazio - Celtic

20.45 Shaktar Donetsk - Antwerp

23.00 Feyenoord - Atletico Madrid

23.00 Milan - Borussia Dortmund

23.00 PSG - Newcastle United

23.00 Manchester City - Leipzig

23.00 Young Boys - Kızılyıldız

23.00 Barcelona - Porto

29 Kasım Çarşamba

20.45 Galatasaray - Manchester United

20.45 Sevilla - PSV Eindhoven

23.00 Bayern Münih - Kopenhag

23.00 Arsenal - Lens

23.00 Braga - Union Berlin

23.00 Real Madrid - Napoli

23.00 Benfica - Inter

23.00 Real Sociedad - Salzburg

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