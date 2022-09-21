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Spor

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde 5. haftanın maç programı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A LİGİ

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

C LİGİ

1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

D LİGİ

1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma:

A LİGİ

3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan

B LİGİ

3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

C LİGİ

4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

D LİGİ

2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi:

A LİGİ

2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

B LİGİ

1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

C LİGİ

2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

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