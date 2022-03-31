İşte Valerien Ismael'in ilk transferi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına hız verildi. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in transfer için ismini verdiği ilk oyuncunun ise Riechedly Bazoer olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş yönetiminin yıldız oyuncu ile sözlü anlaşma yaptığı iddialar arasında yer aldı.

RİECHEDLY BAZOER İLE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Hollanda basını, siyah-beyazlıların ilk transferini Vitesse'den yapacağını yazdı. Haberde Beşiktaş'ın, teknik direktör Ismael'in isteğiyle sezon sonunda Vitesse ile sözleşmesi bitecek olan Riechedly Bazoer'i transfer edeceği, prensipte anlaşmanın bile sağlandığı belirtildi.

34 MAÇTA OYNADI

Sezon sonunda Vitesse ile sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki Bazoer, Hollanda ekibiyle bu sezon 34 maça çıktı. Riechedly Bazoer, sağ ve sol stoper dışında ön libero mevkiinde de görev yapabiliyor.

MÜKEMMEL BİR TAKIM OYUNCUSU

Valerien Ismael, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde Bazoer'i ocak ayında transfer etmişti. Wolfsburg, o dönemde Riechedly Bazoer için Ajax'a 12 milyon avro bonservis ödedi. Ancak kısa süre sonra Ismael takımdan ayrılınca, beraber çalışma şansları yarıda kaldı. Ismael, o dönemde Bazoer hakkında, "Onu iyi tanıyorum. Yeteneklerine güveniyorum. Mükemmel bir takım oyuncusu" ifadelerini kullanmıştı.