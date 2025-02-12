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Spor

İşte VAR'da konuşulanlar! TFF penaltı pozisyonunun kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 22:16 - Güncelleme:
İşte VAR'da konuşulanlar! TFF penaltı pozisyonunun kayıtlarını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

  • Galatasaray-Adana Demirspor
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