Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."