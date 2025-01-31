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Spor

İşte voleybolda haftanın maçları

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. İşte haftanın maçları

AA31 Ocak 2025 Cuma 10:17 - Güncelleme:
İşte voleybolda haftanın maçları
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

13.00 TÜRŞAD-İstanbul Gençlikspor (Adilcevaz)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

15.00 Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.30 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

18.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

NOT: Develi Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Beşiktaş Fibabanka)

2 Şubat Pazar:

14.00 VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)

15.00 Aras Kargo-Sarıyer Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)

19.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray)

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