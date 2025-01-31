İşte voleybolda haftanın maçları

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS GRUP EFELER LİGİ
Yarın:
13.00 TÜRŞAD-İstanbul Gençlikspor (Adilcevaz)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
15.00 Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.30 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
18.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
NOT: Develi Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
17.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Beşiktaş Fibabanka)
2 Şubat Pazar:
14.00 VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)
15.00 Aras Kargo-Sarıyer Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)
19.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray)