İşte voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon 25. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken SMS Grup Efeler Ligi'nde lig etabı 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Liglerde maç programı şöyle:
SMS GRUP EFELER LİGİ
Yarın:
12.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Cizre 100. Yıl)
13.00 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
16.00 Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
NOT: Develi Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
16 Mart Pazar:
13.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray)
14.00 VakıfBank-Beşiktaş (Vakıfbank)
15.00 Zeren Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)
15.00 Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Hasan Doğan)
15.00 Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
19.30 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)