Spor

İşte voleybolda haftanın programı

Efeler Ligi'nde 4. hafta programı ile Sultanlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları programı belli oldu.

AA18 Kasım 2025 Salı 10:23 - Güncelleme:
İşte voleybolda haftanın programı
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

14.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gaziantep Gençlik-Altekma (Şahinbey)

14.00 Gebze Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Gebze)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Ünye)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

20 Kasım Perşembe:

14.00 Vakıfbank-Kuzeyboru (Vakıfbank)

15.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aras Spor-Beşiktaş (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Hasan Doğan)

17.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

19.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

