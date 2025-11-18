İşte voleybolda haftanın programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS GRUP EFELER LİGİ
Yarın:
14.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gaziantep Gençlik-Altekma (Şahinbey)
14.00 Gebze Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Gebze)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Ünye)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
20 Kasım Perşembe:
14.00 Vakıfbank-Kuzeyboru (Vakıfbank)
15.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aras Spor-Beşiktaş (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Hasan Doğan)
17.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
19.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)