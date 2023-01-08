Süper Lig 'de Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş , rakibini 2-1'lik skorla devirmeyi başardı. Takımın Hollandalı santrforu Wout Weghorst, Kara Kartal'ın ikinci golüne imzasını attı. Kaydettiği gol sonrasında Vodafone Park'ta tribünlerin önüne giden Weghorst, taraftarlara, 'Güle güle' diyerek el salladı. Buruk gol sevinci Hollandalının Beşiktaş'tan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

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WEGHORST GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın aldığı bilgiye göre; Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley ile futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester United'la anlaştı. İngiliz kulübü, Weghorst'un kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a Hollandalı golcünün bir yıllık alacağının tamamını ödeyecek. Weghorst, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek kalmak istemediğini de iletti.