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Spor

İşte Wout Weghorst gerçekleri! Başkan Çebi'yle görüştü ve...

Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmak için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ortaya çıktı. İngiliz devi, Beşiktaş'ta kiralık oynayan Weghorst'un 1 yıllık ücreti olan 2.8 milyon avronun tamamını siyah beyazlı kulübe ödeyeceği öğrenildi.

Fanatik8 Ocak 2023 Pazar 12:03 - Güncelleme:
İşte Wout Weghorst gerçekleri! Başkan Çebi'yle görüştü ve...
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Süper Lig 'de Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş , rakibini 2-1'lik skorla devirmeyi başardı. Takımın Hollandalı santrforu Wout Weghorst, Kara Kartal'ın ikinci golüne imzasını attı. Kaydettiği gol sonrasında Vodafone Park'ta tribünlerin önüne giden Weghorst, taraftarlara, 'Güle güle' diyerek el salladı. Buruk gol sevinci Hollandalının Beşiktaş'tan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

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WEGHORST GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın aldığı bilgiye göre; Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley ile futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester United'la anlaştı. İngiliz kulübü, Weghorst'un kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a Hollandalı golcünün bir yıllık alacağının tamamını ödeyecek. Weghorst, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek kalmak istemediğini de iletti.

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