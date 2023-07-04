Bonservisine bugüne kadar toplamda 53 milyon Euro ödenen ve bu konuda, Türk futbolcular arasında zirvede yer alan Merih Demiral'ın geleceğiyle ilgili transfer spekülasyonları son buldu. Milli futbolcunun yeni takımı resmen belli oluyor. Merih, Avrupa deviyle önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Sassuolo'da gösterdiği yüksek performansın ardından yaz transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında 2019 yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olan Merih Demiral Türkiye'yi gururlandırmıştı. Juventus'a iki sezon forma giydikten sonra sakatlıktan dolayı formdan düşen Merih Demiral 2021 yaz transfer döneminde 20 milyon Euro karşılığında İtalya'nın önemli takımlarından Atalanta'ya transfer oldu.

42 MAÇA ÇIKMIŞTI

Geçen sezon Atalanta formasıyla 42 maça çıkan Merih Demiral 2 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. 24 yaşındaki stoperimiz Şampiyonlar Ligi'nde Mahchester United deplasmanında harika bir kafa golüne imza atmıştı.

INTER YOLUNDA

Merih Demiral, Cesar Azpilicueta'nın Atletico Madrid'e katılma kararının ardından Inter'in bir numaralı stoper transfer adayı haline geldi.

Fabrizo Romano'nun haberine göre; İtalyan devinin önümüzdeki günlerde Atalanta ile Merih Demiral'in transferi konusunda görüşme yapılacağı aktarıldı. Merih'in en kısa süre içerisinde İtalyan devi Inter'e transfer olması bekleniyor.