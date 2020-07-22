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Spor

İşte Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi bitecek futbolcular

Yeni Malatyaspor'da sezonun tamamlamasıyla birlikte 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

IHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:02
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Korona virüs nedeniyle bu sezon sancılı bir süreç yaşayan dünya ve Türkiye futbolu yeni sezon için umutlu bir bekleyiş içerisinde. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erecek.

Sarı-kırmızılı kulüpte; Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez ve Eren Tozlu’nun sözleşmesi bitecek.

Malatya ekibi, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki’yi renklerine bağlayarak yapmıştı.

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