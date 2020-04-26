İşte yeni Süper Lig modeli! Rıdvan Dilmen açıkladı!

26 Nisan 2020 Pazar 01:00 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 01:00

Rıdvan Dilmen, TFF başkanı Nihat Özdemir ile konuştuğunu ve edindiği bilgilere göre kalan haftalarda sadece bir kez hafta içi maç oynanacağı aynı zamanda stadyumlara gazetecilerin alınmayacağını açıkladı. İşte yeni lig modeli..

SON KARARI UEFA VERECEK

"Olağanüstü bir durumla karşılaştık. Dünya çok farklı noktada. Bana göre fıtratımız değişecek. Bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Son sözü söyleyecek tabii ki, Allah'tır. Polisleri, hemşireleri, doktorların ne kadar önemli olduğunu gördük"

"Hollanda'da alınan karardan sonra Ajax'ın durumuna AZ Alkmaar itiraz etmiş. Son kararı UEFA verecek. Trabzonspor ile eşit puanda olan Başakşehir gibi. Hayır denirse o model ortadan kalkar. sayın başkan ile görüştüm. Ömer hoca var Bilim Kurulunda'da federasyonda sorumlu, rapor hazırlamış ve kulüplere vereceklermiş"

"12 HAZİRAN HEDEF TARİH"



"Testler olacak, antrenman tesislerinde kontroller olacak. Kurallar var. Belki statta hiç gazeteci alınmayacak. Sağlık kurulu ile istişare edilecek, 12 Haziran hedef tarih"

"HAFTA İÇİ SADECE BİR HAFTA "



"Toplam 7 hafta oynanacak. Geride kalan 8 haftanın bir tanesi hafta içinde oynatmak modeliyle. Şu an teorik olarak bu model düşünülüyor. 12 Haziran ile 26 Temmuz arası toplam 7 haftada bitecek. Futbol önemli, sosyal hayatın devam etmesini hepimiz istiyoruz. "

"ÖZÜR BEKLİYORUM"



"Vaka sayısı 1'den 4-5'e çıkınca devlet karar aldı maçlar seyircisiz oynandı. Daha sonra bir maç oynandı ve bitti. Şimdi vaka sayısı 100 bin küsür. Biz hemen önlem alan ve örnek gösterilen bir ülkeyiz. O dönemde beddua ettiler bana, ona..Şimdi ne oldu? vaka sayısı 100 küsür bin olmuş ve oynamak istiyorlar. Özür bekliyorum ben. Benim gibi birkaç arkadaşım daha özür bekliyor"

"1 vaka varken oynamayalım dediler, 104 bin vaka varken oynamak istiyorlar"

"Kulüplerimiz batmış durumda maçları oynamalarının nedeni bu. Yayıncı kuruluş da eleştirim var, bırakın haftada iki gün oynasınlar. Bu ligde başarılı olacak takımlar, kadrosu geniş takımlar olacak. Sakatlık riski de var ama amaç sezonu bitirmek. Sosyal hayatın devam etmesine bakar devlet ama kulüpler öyle bakmadı. 1 vaka varken oynamayalım dediler, 104 bin vaka varken oynamak istiyorlar"