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Spor

İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı

Teknik direktör Yılmaz Vural, Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor ile anlaşmaya vardı.

30 Mart 2022 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:45
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TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre; vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

Yönetimin anlaşmaya vardığı Yılmaz Vural, bugün imzayı atacak ve deneyimli teknik adamın ikinci Sakaryaspor dönemi resmen başlamış olacak.

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