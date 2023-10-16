İşte Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki detaylar

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı konuk etti. Ay-Yıldızlı ekibimiz Letonya'ya 4-0'la geçerek Avrupa Şampiyonasına gitmeyi garantiledi.

Mücadelenin ilk golünü atan ve harika bir performans ortaya koyan Yunus Akgün dikkatleri çeken isim oldu. Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'ün bu performansı sonrası Leicester City ile yapılan sözleşme detaylarını merak ediyor. İşte genç oyuncunun sözleşmesinin detayları...

Galatasaray sezon başında Yunus Akgün'ü Championship ekibi Leicester City'e 500 bin euro karşılığında kiralamıştı. Ayrıca sözleşmede zorunlu olmayan ancak şarta bağlı satın alma opsiyonu var.

Leicester City Premier Lig'e yükselirse ve yıldız futbolcu 25 maç oynarsa, İngilizler 9 milyon Euro'yu ödeyip Yunus Akgün'ü almak zorunda. Ancak bu şartlar karşılanmazsa Leicester istediği takdirde yine 9 milyon euro bedelle oyuncunun bonservisin alma hakkına sahip.