İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8829
  • EURO
    29,4108
  • ALTIN
    1719.51
  • BIST100
    8031.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki detaylar
Spor

İşte Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki detaylar

Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus Akgün'ün sözleşme şartları ortaya çıktı.

16 Ekim 2023 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
İşte Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki detaylar
ABONE OL

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı konuk etti. Ay-Yıldızlı ekibimiz Letonya'ya 4-0'la geçerek Avrupa Şampiyonasına gitmeyi garantiledi.

Mücadelenin ilk golünü atan ve harika bir performans ortaya koyan Yunus Akgün dikkatleri çeken isim oldu. Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'ün bu performansı sonrası Leicester City ile yapılan sözleşme detaylarını merak ediyor. İşte genç oyuncunun sözleşmesinin detayları...

Galatasaray sezon başında Yunus Akgün'ü Championship ekibi Leicester City'e 500 bin euro karşılığında kiralamıştı. Ayrıca sözleşmede zorunlu olmayan ancak şarta bağlı satın alma opsiyonu var.

Leicester City Premier Lig'e yükselirse ve yıldız futbolcu 25 maç oynarsa, İngilizler 9 milyon Euro'yu ödeyip Yunus Akgün'ü almak zorunda. Ancak bu şartlar karşılanmazsa Leicester istediği takdirde yine 9 milyon euro bedelle oyuncunun bonservisin alma hakkına sahip.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.