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Spor

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda, bugün oynanan maçların sonuçları belli oldu.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna, bugün oynanan maçlarla devam ediliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Kupada bugün şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Kepezspor: 2-3

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-1

Adanaspor-Hacettepe 1945: 5-0

GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 6-4 (Penaltılarla)

Ümraniyespor-Orduspor 1967: 5-1

Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 3-0

Somaspor-Talasgücü Belediyespor: 6-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: 3-1

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: 1-0

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-6 (Penaltılarla)

İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: 0-4

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Altay-Aliağa Futbol: 2-1

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

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