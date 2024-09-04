Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Cristian Medina konusunda, Arjantin ekibi Boca Juniors ile görüşmeler ağır ilerliyor. Çünkü Arjantin ekibi her aşamada yeni talepler öne sürerek transferin bitmesini zorlaştırıyor. Fenerbahçe'den önce 20 milyon euro isteyen Boca, Avrupa piyasasının kapanması nedeniyle aşağıya inmek durumunda kaldı. Fenerbahçe'nin 10 milyon euro garanti, 5 milyon euro da başarıya bağlı bonus önerisi üzerinde anlaşmaya varıldı.

YILLIĞI 1.5'TAN 5 SEZONLUK

Ancak son dakikada bu kez Bocalı yöneticiler, "Sözleşme yapalım ama ocak ayına kadar bizde kalsın, ara transferde size gelsin" şartını ileri sürdü. Fenerbahçe ise bu talebi kabul etmedi. Taraflar arasında süren görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanması bekleniyor. Çünkü Arjantin basınına göre oyuncu ayrılmak istiyor ve bu talebini daha önce açık şekilde dile getirmişti. Medina'nın ayrıca Fenerbahçe ile yıllığı 1.5 milyon eurodan 5 sezonluk anlaşmaya vardığı da belirtiliyor.