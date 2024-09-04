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Spor

İstekleri bitmiyor! Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cristian Medina için kulübü Boca Juniors her aşamada yeni bir talepler öne sürüyor. Arjantin ekibinin istekleri transferin bitmesini zorlaştırıyor. İşte detaylar...

Akşam4 Eylül 2024 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
İstekleri bitmiyor! Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Cristian Medina konusunda, Arjantin ekibi Boca Juniors ile görüşmeler ağır ilerliyor. Çünkü Arjantin ekibi her aşamada yeni talepler öne sürerek transferin bitmesini zorlaştırıyor. Fenerbahçe'den önce 20 milyon euro isteyen Boca, Avrupa piyasasının kapanması nedeniyle aşağıya inmek durumunda kaldı. Fenerbahçe'nin 10 milyon euro garanti, 5 milyon euro da başarıya bağlı bonus önerisi üzerinde anlaşmaya varıldı.

YILLIĞI 1.5'TAN 5 SEZONLUK

Ancak son dakikada bu kez Bocalı yöneticiler, "Sözleşme yapalım ama ocak ayına kadar bizde kalsın, ara transferde size gelsin" şartını ileri sürdü. Fenerbahçe ise bu talebi kabul etmedi. Taraflar arasında süren görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanması bekleniyor. Çünkü Arjantin basınına göre oyuncu ayrılmak istiyor ve bu talebini daha önce açık şekilde dile getirmişti. Medina'nın ayrıca Fenerbahçe ile yıllığı 1.5 milyon eurodan 5 sezonluk anlaşmaya vardığı da belirtiliyor.

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