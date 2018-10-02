İstifa etmem, siz kovun
Başkan Koç’un talimatı sonrası Sportif Direktör Comolli, Hollandalı çalıştırıcının istifasını istedi. Cocu, 2.5 milyon euroluk tazminatı bırakmamak için “Ne istifası, beni siz kovun” cevabını verdi.
- AYGÜN ÖZİPEK
Rize faciasıyla Fenerbahçe’de her şey alt üst olurken, dün kulüpte toplantı üstüne toplantı yapıldı. Başkan Ali Koç önce İkinci Başkan Semih Özsoy ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Zirvede Teknik Direktör Phillip Cocu ile bu işin yürümeyeceği konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıya daha sonra katılan Sportif Direktör Damien Comolli’ye “Cocu ile devam etmenin doğru olmadığını düşünüyloruz. İstifa etmesini istiyoruz. Bu kararı ona sen bildir” dediler. Comolli de yönetimin bu kararını bidirdiği Hollandalı çalıştırıcıdan hiç beklemediği bir yanıt aldı.
YÖNETİM PAZARLIK YAPACAK
Cocu, kulübün sportif direktörüne, “Ben istifa etmem. Eğer yönetim benimle çalışmak istemiyorsa, gereğini yapar ve sözleşmemi fesheder” diyerek tazminat almadan gitmeyeceğini ortaya koydu. Comolli de Cocu’nun bu cevabını Başkan Koç’a bildirdi. Fenerbahçe’nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcının bu süreyi doldurması halinde alacağı para 7.5 milyon euro idi. Ancak sözleşmedeki fesih maddesine göre asgari 2.5 milyon euro alacak. Yardımcılarına da 500 bin euro ödenecek. Koç ve ekibi bu rakamı düşürmek için Cocu ile pazarlığa oturacak.
İki maçlığına mecburen Cocu
Fenerbahçe yönetiminin Cocu ile kesin olarak yollarını ayıracağı ancak Hollandalı hocanın milli araya kadar takımın başında kalacağı öğrenildi. Cocu’nun, perşembe günkü Spartak Trnava ile pazar günkü Başakşehir maçına çıkacağı belirtilirken, daha sonra Comolli’nin milli arada yurt dışına çıkıp yeni hoca arayışlarına başlayacağı bildirildi.
Fener’e Alman hakem Welz
UEFA, Avrupa Ligi’nde oynayacak takımlarımızın hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe’nin Spartak Trnava ile oynayacağı maçı Alman Tobias Welz yönetecek. Malmö-Beşiktaş mücadelesinde Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Standart Liege-Akhisarspor karşılaşmasına ise Avusturyalı Schüttengruber atandı.
Comolli de gitsin
Fenerbahçe'de hedef tahtasındaki isim Teknik Direktör Cocu’dan sonra Sportif Direktör Damien Comolli’nin de koltuğunun sallantıda olduğu öğrenildi. Özellikle Sarı-Lacivertil taraftarların yaptığı yanlış transferler nedeniyle büyük tepki gösterdiği Fransız direktörün kulübe hiçbir faydası olmadığını belirten taraftarlar, “Nerede kimsenin almadığı bir oyuncu varsa onu Fenerbahçe’ye getirmiş. Takımdan satılan oyuncular alınan futbolculardan en az 3 gömlek üstün. Kulübü zarara uğratan Comolli’nin de görevine derhal son verilsin” dediler.
Maaş ve bonusları alacak
1-) Teknik Direktör Cocu, sözleşme fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.
2-) Kontratın üçüncü yılında eğer fesih gerçekleşirse kalan ayların maaşını alır.
3-) Sezon içinde mukavele fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.
4-) Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.
5-) Sezon içinde fesih olur ve Fener sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek tüm bonuslarını alır.
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