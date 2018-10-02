İstifa etmem, siz kovun

Rize faciasıyla Fenerbahçe’de her şey alt üst olurken, dün kulüpte toplantı üstüne toplantı yapıldı. Başkan Ali Koç önce İkinci Başkan Semih Özsoy ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Zirvede Teknik Direktör Phillip Cocu ile bu işin yürümeyeceği konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıya daha sonra katılan Sportif Direktör Damien Comolli’ye “Cocu ile devam etmenin doğru olmadığını düşünüyloruz. İstifa etmesini istiyoruz. Bu kararı ona sen bildir” dediler. Comolli de yönetimin bu kararını bidirdiği Hollandalı çalıştırıcıdan hiç beklemediği bir yanıt aldı.

YÖNETİM PAZARLIK YAPACAK

Cocu, kulübün sportif direktörüne, “Ben istifa etmem. Eğer yönetim benimle çalışmak istemiyorsa, gereğini yapar ve sözleşmemi fesheder” diyerek tazminat almadan gitmeyeceğini ortaya koydu. Comolli de Cocu’nun bu cevabını Başkan Koç’a bildirdi. Fenerbahçe’nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcının bu süreyi doldurması halinde alacağı para 7.5 milyon euro idi. Ancak sözleşmedeki fesih maddesine göre asgari 2.5 milyon euro alacak. Yardımcılarına da 500 bin euro ödenecek. Koç ve ekibi bu rakamı düşürmek için Cocu ile pazarlığa oturacak.