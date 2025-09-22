İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3779
  • EURO
    48,7664
  • ALTIN
    4966.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstifa haberleri çıkmıştı! TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması
Spor

İstifa haberleri çıkmıştı! TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF, Ferhat Gündoğdu için çıkan istifa haberlerini yalanladı ve Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
İstifa haberleri çıkmıştı! TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF, Ferhat Gündoğdu için çıkan istifa haberlerini yalanladı ve Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

  • TFF Başkanı
  • Ferhat Gündoğdu
  • İstifa Haberleri

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.