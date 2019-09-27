İstifa yok, seçim var

KARTAL’DA kritik toplantı dün gerçekleştirildi ve olağanüstü kongre süreci resmen başladı. Başkan Firket Orman, Vodafane Park’taki toplantıya saat 11.00’de geldi ve tüm yöneticilerin katıldığı zirve tam üç saat sürdü. Yöneticiler, Orman’a “Başkan görevine devam et. Sonuna kadar yanandayız. Bizi bırakma” dediler.

HAKLARINIZI HELAL EDİN

Ancak Başkan, “Bana yapılanları hazmedemiyorum. Stat yaptık, şampiyonluklar yaşadık. Devler Ligi’nde gruptan namağlup lider çıktık. Ama gelinen noktada bana hırsız diyenler var. Aldığım karardarn geri dönmeme imkan yok. Beni bugüne kadar yalnız bırakmadınız. Hakkınızı helal edin arkadaşlar” diye konuştu.

SEÇİME KADAR ORMAN

Yönetim, siteden “Olağanüstü seçim kararı alınmıştır. 13 Ekim’de birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa seçim 20 Ekim saat 10.30’da gerçekleştirilecektir” açıklamasını yaptı. Yönetici Deniz Atalay da “Orman istifa etmedi. Seçime kadar görevinin başındadır. Aday olup olmayacağına sonra karar verecek” dedi.