İstifadan yumruk havaya!

KARTAL’DA, üst üste alınan iyi sonuçların ardından bahar havası esmeye başladı. 2 ay önce ligin 6. haftasında 29 Eylül’deki Trabzon maçını 4-1 kaybeden Beşiktaş 16. sıraya inerken düşme hattının havasını solumaya başlamıştı. Buna bir de Avrupa Ligi’nde kötü sonuçlar eklenince taraftarlar Teknik Direktör Avcı’yı istifaya davet etti.

MÜCADELEYE DEVAM

Özellikle Braga maçının ardından tepkiler doruğa çıkarken, Avcı, “İstifa edecek misiniz?” sorularına “İstifayı düşünmüyorum. Teknik direktörlüğümü sorgulayamazsınız. Mücadeleye devam” demişti. Bu sıkıntılı günlerde, Ahmet Nur Çebi’nin başkanlık koltuğa oturmasıyla Beşiktaş istediği havayı yakaladı.

7 MAÇTA 2 PUAN KAYIP

7. haftada 2-0’lık Alanya galibiyeti ile başlayan seride Beşiktaş sadece Ankaragücü ile berabere kaldı. 7 maçta son 5’i üst üste 6 galibiyet alan Beşiktaş hızla tırmandı ve 13. haftayı lider Sivas’ın 3 puan gerisinde 3. tamamladı. Kayseri maçının ardından Avcı, kendini tribünlere çağıran taraftarlara üçlü çektirip, yumruk şov yaptı.