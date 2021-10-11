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  • İstifası istenen Bucaspor'un hocası Tolga Doğantez cevabı 3 puanla verdi!
Spor

İstifası istenen Bucaspor'un hocası Tolga Doğantez cevabı 3 puanla verdi!

Taraftarların istifaya davet ettiği Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tolga Doğantez, Ankara Demirspor maçında gelen galibiyetle moral buldu. Doğantez, İzmir temsilcisinin başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:21
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulan Bucaspor 1928, ilk iç saha galibiyetini alarak taraftarının yüzünü güldürdü. Başkent ekibi karşısında 84'üncü dakikada kalesinde gol gördükten sonra 88'inci dakikada Recep, 90+2'nci dakikada ise Tunç Murat'ın golleriyle zafere uzanan sarı-lacivertliler, ikinci kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı.

İzmir ekibi daha önce ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Uşakspor deplasmanında ikinci yarıda önce Tunç Murat'a eşitliği sağlayıp, sonra 90+4'üncü dakikada Mustafa Hüseyin'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Taraftarların hem maçtan önce tesislere pankart asarak hem de müsabakada tribünde slogan atarak istifaya davet ettiği teknik direktör Tolga Doğantez, takımın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

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