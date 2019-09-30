27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6491
  • 6,1807
  • 270.375
  • 105619
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İstikbal Mobilya Kayserispor, 6 haftası geride kalan Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamadı

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon öncesi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren ve 22 futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 6 haftada beklentileri karşılayamadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Kayseri ekibi, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 1-1 beraberlik aldı.

İç sahada Galatasaray'a 3-2 yenilen Kayserispor, 4. hafta deplasmanda Antalyaspor ile 2-2, 5. hafta ise sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak dün Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Kayserispor, bu maçlarda kalesinde gördüğü 10 gole 7 golle yanıt verebildi.

Bu sezon ilk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinde 17. sırada yer aldı.

Kayseri ekibi, ligin 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA