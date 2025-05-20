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Spor

İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığın faturası belli oldu! UEFA'dan Macaristan'a ceza

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maç öncesi Macar taraftarlar İstiklal Marşı'nı ıslıklamıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu olay nedeniyle Macaristan Milli Takımı'na ceza verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 16:10 - Güncelleme:
İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığın faturası belli oldu! UEFA'dan Macaristan'a ceza
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 23 Mart'ta karşılaştığı rakibi Macaristan'a UEFA'dan ceza geldi.

Türkiye'nin rakibini deplasmanda 3-0 yendiği müsabakada Macar taraftarlar İstiklal Marşı'nı ıslıklamıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu olay nedeniyle Milli marşlar sırasında rahatsızlığa neden olduğu için Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin Euro para cezası verdi.

Milli marşın ıslıklanmasının yanında bazı başka ayrımcı hareketler, sahaya madde atılması ve havai fişek yakılması gibi hareketlerin tümüne toplamda 72 bin 500 euro para cezası ile tribün kapatma cezası kesildi.

Tribün kapatma cezasının iki yıllık gözlem süresince ertelendiği, benzer bir olay gerçekleşmesi durumunda yürürlüğe konacağı ifade edildi.

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