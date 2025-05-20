A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 23 Mart'ta karşılaştığı rakibi Macaristan'a UEFA'dan ceza geldi.

Türkiye'nin rakibini deplasmanda 3-0 yendiği müsabakada Macar taraftarlar İstiklal Marşı'nı ıslıklamıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu olay nedeniyle Milli marşlar sırasında rahatsızlığa neden olduğu için Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin Euro para cezası verdi.

Milli marşın ıslıklanmasının yanında bazı başka ayrımcı hareketler, sahaya madde atılması ve havai fişek yakılması gibi hareketlerin tümüne toplamda 72 bin 500 euro para cezası ile tribün kapatma cezası kesildi.

Tribün kapatma cezasının iki yıllık gözlem süresince ertelendiği, benzer bir olay gerçekleşmesi durumunda yürürlüğe konacağı ifade edildi.