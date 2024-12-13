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Spor

İsveç basını Malmö-Galatasaray maçını konuşuyor! İşte manşetlere yansıyanlar

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maç İsveç basınında manşetlere taşındı. İşte detaylar...

13 Aralık 2024 Cuma 09:59 - Güncelleme:
İsveç basını Malmö-Galatasaray maçını konuşuyor! İşte manşetlere yansıyanlar
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Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken Galatasaray'ın gollerini Elias Jelert ve Yunus Akgün, Malmö'nün gollerini ise Erik Botheim ve Sergio Pena kaydetti.

Mücadeleyi değerlendiren İsveç basını karşılaşmayla ilgili benzer yorumlarda bulundu.

Sydsvenskan'de yer alan maç haberinde "Yedeklerden oyuna giren Pena, Malmö adına puanı kurtardı." ifadeleri yer aldı.

SVT Sport'taki maç yazısında ise "Malmö, Sergio Pena'nın rüya golüyle Galatasaray karşısında puanı aldı." denildi.

Karşılaşmayla ilgili DN'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı, "Rüya gol Malmö'yü Galatasaray karşısında kurtardı. Malmö, son dakikalarda kutlama yaptı. Sergio Pena uzatmalarda Galatasaray'a attığı golle puanı kurtarmayı başardı. Böylece İsveç şampiyonu play-off umudunu canlı tuttu."

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