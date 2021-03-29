İsveç, Kosova'yı deplasmanda 3 golle devirdi

29 Mart 2021 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:51

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci maçında Kosova, İsveç'i ağırladı.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadele, İsveç'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Augustinsson, 35. dakikada Isak ve 70. dakikada penaltıdan Larsson kaydetti.

Kosova'da Valon Berisha, 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından gruptaki 2'de 2 yapan İsveç, 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Grupta çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Kosova ise puansız olarak son sırada yer aldı.

İsveç, gelecek maç İspanya'yı konuk edecek. Kosova ise ikinci maçında İspanya'ya konuk olacak.