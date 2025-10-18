İsveç Milli Takımı, Graham Potter ile son aşamaya geldi

Dünya Kupası play-off mücadelelerinde karşılaşmamızın muhtemel olduğu İsveç'te, teknik direktör konusunda hareketlilik yaşanıyor.

İsveç Futbol Federasyonu, Graham Potter'ı yeni baş antrenör olarak atamaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi.

İlk etapta Mart ayına kadar kısa vadeli bir anlaşma planlanıyor. Bu sürecin ardından hedef, 2026 Dünya Kupası elemelerine güçlü bir başlangıç yapmak.

CHELSEA VE BRIGHTON TECRÜBESİ VAR

Chelsea ve Brighton dönemleriyle tanınan İngiliz teknik direktör Potter'ın, kendisine futbol dünyasında ilk fırsatı veren İsveç'e yardım etmeye istekli olduğu belirtildi.

Federasyonun resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.