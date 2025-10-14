İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

İsveç Milli Takımı'nda Jon Dahl Tomasson dönemi sona eriyor

2026 Dünya Kupası elemelerinde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevden alınması gündeme geldi.

14 Ekim 2025 Salı 14:08
İsveç Milli Takımı'nda Jon Dahl Tomasson dönemi sona eriyor


İsveç Milli Takımı'nda sular durulmuyor. Aftonbladet'in haberine göre, İsveç Futbol Federasyonu (SvFF) yönetim kurulu, 2026 Dünya Kupası elemelerinde üst üste yaşanan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevden alınmasını gündeme aldı.

Federasyon kaynakları, Danimarkalı hocanın oyun felsefesiyle ilgili yanlış bir algı yarattığını belirtiyor. "İsveç futbol stilini değiştirmesi yönünde bir talimat verilmedi, bu söylemi kendisi yarattı" ifadeleri dikkat çekti.

Şubat 2024'te göreve gelen Tomasson, 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Elemelerde dört maçta yalnızca bir puan toplayan İsveç, Dünya Kupası umutlarını büyük ölçüde yitirdi.

