  İsveç'te tarihi sezon! 1.500 nüfuslu kasaba takımı şampiyon
Spor

İsveç'te tarihi sezon! 1.500 nüfuslu kasaba takımı şampiyon

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
İsveç'te tarihi sezon! 1.500 nüfuslu kasaba takımı şampiyon
Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Mjallby, ligin 27. hafta maçında deplasmanda Göteborg ile karşılaştı. Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66 çıkartarak şampiyonluğu ulaştı.

Nüfusu bin 500'den az olan küçük balıkçı Hallevik köyünün takımı Mjallby'nin en yakın takipçisi Hammarby 55 puana sahip.

Mjallby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

  • Mjallby FK
  • Allsvenskan
  • Şampiyonluk

