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Spor

İsviçre 2 dakikada geri döndü

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında İsviçre sahasında ağırladığı Belarus ile 3-3 berabere kaldı.

15 Ekim 2023 Pazar 21:13 - Güncelleme:
İsviçre 2 dakikada geri döndü
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EURO 2024 Elemeleri I Grubu karşılaşmasında İsviçre sahasında ağırladığı Belarus ile geri dönüşe imza atarak 3-3 berabere kaldı.

İsviçre 28. dakikada Xherdan Shaqiri ile 28. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda ise Belarus 61. dakikada Max Ngome ile skoru eşitledi, 69. dakikada Denis Polyakov attığı golle beraber Belarus'u 2-1 öne geçirdi. 84. dakikada Dmitry Antsilevski skoru 3-1 yapan golü attı.

Daha sonrasında ise 89. dakikada Manuel Akanji skoru 3-2'ye getirdi, hemen bir dakika sonrasında ise Mohamed Amdouni skoru eşitleyen golü attı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

İsviçre aldığı bu beraberlikle beraber puanını 15'e yükseltti ve liderliğini korudu. Belarus ise puanını 6'ya çıkardı ve 5. sırada yer aldı.

İsviçre bir sonraki karşılaşmasında sahasında Kosova'yı ağırlarken, Belarus da sahasında Andorra'yı ağırlayacak.

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