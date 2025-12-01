İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

İsviçre engelini rahat geçti! 12 Dev Adam'dan 2'de 2

2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İsviçre'yi 85-60 mağlup etti. Grupta ikide iki yapan 12 Dev Adam 2 Aralık'ta Sırbistan'la oynayacak. İşte detaylar...

AKŞAM1 Aralık 2025 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
İsviçre engelini rahat geçti! 12 Dev Adam'dan 2'de 2
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, Bosna Hersek galibiyetinin ardından gruptaki 2. maçında İsviçre'ye konuk oldu. Ay-Yıldızlılar'da; NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona ile sakatlıkları bulunan kaptan Cedi Osman ve Onuralp Bitim karşılaşmada forma giyemedi. Mücadele büyük bir çekişmeyle başlasa da millilerin kalitesini göstermesi uzun sürmedi. İlk çeyrekte Türkiye farkı 19-9'a kadar getirdi. Ancak üçlüklerle etkili olan İsviçre farkı 6'ya indirmeyi başardı, çeyrek 17-23 bitti. İkinci periyotta daha konsantre başlayan 12 Dev Adam'da Tarık Biberoviç üçlükleriyle yıldızlaştı. Yaptığımız savunmalarla birlikte ev sahibi ekip sadece 8 sayı bulabildi, devreyi 25-41 önde kapattık. İkinci yarıda İsviçre, özellikle Fofana ile birlikte farkı eritmeye çalıştı. Ancak Avrupa 2.'si 12 Dev Adam, hem takım oyunuyla hem de Yiğitcan Saybir'in özel performansıyla şans tanımadı. Son periyotta tamamen dağılan İsviçre karşısında hız kesmeyen A Milli Takım, mücadeleyi 85-60 kazanmayı bildi. Türkiye 2 Aralık'ta Sırbistan deplasmanına gidecek.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • isviçre
  • FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

